Canestrelli commenta la sconfitta contro l’Inter | Preso gol nel nostro momento migliore

Inter News 24 Canestrelli, difensore del Pisa, ha analizzato la prestazione della sua squadra contro i nerazzurri e guarda al futuro. Al termine della sconfitta per 2-0 contro l’Inter, Simone Canestrelli, difensore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa, commentando la prestazione della sua squadra. «Abbiamo fatto una prestazione di sostanza per un’ora abbondante, al cospetto di una squadra fortissima», ha dichiarato Canestrelli, che ha sottolineato come la squadra fosse stata in partita fino al gol subito. «Quando giochi con questi giocatori, al primo mezzo errore ti puniscono», ha aggiunto, facendo riferimento alla qualità dell’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

