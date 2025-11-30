Canestrelli commenta la sconfitta contro l’Inter | Preso gol nel nostro momento migliore
Inter News 24 Canestrelli, difensore del Pisa, ha analizzato la prestazione della sua squadra contro i nerazzurri e guarda al futuro. Al termine della sconfitta per 2-0 contro l’Inter, Simone Canestrelli, difensore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa, commentando la prestazione della sua squadra. «Abbiamo fatto una prestazione di sostanza per un’ora abbondante, al cospetto di una squadra fortissima», ha dichiarato Canestrelli, che ha sottolineato come la squadra fosse stata in partita fino al gol subito. «Quando giochi con questi giocatori, al primo mezzo errore ti puniscono», ha aggiunto, facendo riferimento alla qualità dell’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Cronache di spogliatoio. . La rivalità tra Messi e Ronaldo è stata irripetibile, anche per chi ha commentato più di mille partite in carriera. Tra queste, però, una su tutte ha un posto speciale nella carriera di Massimo Callegari. ? @marco.canestrelli @maxcal - facebook.com Vai su Facebook
Canestrelli: “Preso gol nel nostro momento migliore. Inter squadra fortissima” - Il mister è stato molto bravo a darci la consapevolezza di farci giocare e rendere al massimo, di farci pensare che possiamo fare risultato contro squadre molto più forti di noi. Si legge su msn.com