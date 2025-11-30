Canaro addio a Benedetta Tralli | la giovane fisioterapista di 29 anni è morta dopo 12 giorni di agonia

Benedetta Tralli non ce l’ha fatta: «Una ragazza solare, un talento prezioso». Sono trascorsi dodici giorni dal drammatico incidente del 17 novembre sulla Statale 16 Adriatica, nel tratto di Canaro, in provincia di Rovigo. Dodici giorni di speranza, apprensione e preghiere. Ma all’alba del 29 novembre, ogni appiglio si è spezzato: è morta Benedetta Tralli, 29 anni, fisioterapista e musicista, residente a Ferrara e molto conosciuta tra Polesine e Bassa Padovana. La giovane era rimasta coinvolta in un violentissimo scontro tra due auto e un furgone, mentre stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro presso il poliambulatorio Equipe, tra Rovigo e Solesino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

