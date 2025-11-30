Canale 5 cambia la programmazione cancellata la striscia del GF | al suo posto La forza di una donna
Il pomeriggio di Canale 5 cambia volto con una scelta strategica che porta ad un cambiamento fondamentale: la striscia quotidiana del Grande Fratello viene ufficialmente cancellata, lasciando spazio al raddoppio di una delle soap più amate del momento, La forza di una donna. Una decisione significativa, che conferma la direzione intrapresa da Mediaset negli ultimi mesi: puntare sempre più su serie internazionali che catturano l’attenzione del pubblico attraverso storie forti, drammi familiari e intrecci sentimentali. Come cambia la programmazione di Canale 5: La forza di una donna raddoppia. La forza di una donna dunque diventerà il vero motore del pomeriggio di Canale 5. 🔗 Leggi su Dilei.it
Argomenti simili trattati di recente
Dal 26 novembre 2025 arriva un nuovo canale TV gratuito sul digitale terrestre, con aggiornamento delle numerazioni dei canali. https://tech.everyeye.it/notizie/digitale-terrestre-cambia-volto-aggiorna-lista-canali-26-novembre-2025-844496.html?utm_medi - facebook.com Vai su Facebook
Canale 5 cambia la programmazione, cancellata la striscia del GF: al suo posto La forza di una donna - Canale 5 cambia la programmazione, cancellata la striscia quotidiana del GF: al suo posto raddoppia La forza di una donna. dilei.it scrive
Cambia la programmazione di Canale5: La forza di una donna raddoppia, cancellata la striscia del Grande Fratello - La soap turca La forza di una donna andrà in onda due volte al giorno a scapito della striscia quotidiana del Grande ... Come scrive fanpage.it
Rivoluzione nel pomeriggio di Canale 5: Nuzzi si accorcia, raddoppia La forza di una donna - Da domani cambia la programmazione del pomeriggio di Canale 5 con La forza di una donna che raddoppia Grandi manovre su Canale 5. ultimenotizieflash.com scrive