Canale 5 cambia la programmazione cancellata la striscia del GF | al suo posto La forza di una donna

Dilei.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pomeriggio di Canale 5 cambia volto con una scelta strategica che porta ad un cambiamento fondamentale: la striscia quotidiana del Grande Fratello viene ufficialmente cancellata, lasciando spazio al raddoppio di una delle soap più amate del momento, La forza di una donna. Una decisione significativa, che conferma la direzione intrapresa da Mediaset negli ultimi mesi: puntare sempre più su serie internazionali che catturano l’attenzione del pubblico attraverso storie forti, drammi familiari e intrecci sentimentali. Come cambia la programmazione di Canale 5: La forza di una donna raddoppia. La forza di una donna dunque diventerà il vero motore del pomeriggio di Canale 5. 🔗 Leggi su Dilei.it

