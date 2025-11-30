Can Yaman a Domenica In finalmente Sandokan | In Italia siete un po’ lenti

Can Yaman è finalmente pronto a godersi il successo (sperato) di Sandokan. Una fiction molto attesa, alla quale lui tiene particolarmente. Ospite di Domenica In, si è lasciato andare a una chiacchierata molto intima con Mara Venier. Dall’infanzia alla scelta della scuola italiana, fino all’ultimo lavoro sul set. Can Yaman è Sandokan. In Turchia si tende a girare un prodotto e mandarlo in onda. In Italia, invece, le tempistiche delle produzioni sono ben differenti. Basti pensare ai rinvii delle fiction Rai e a quelli, più sorprendenti (essendo in massa) delle serie Mediaset. “In Italia i tempi sono un po’ lenti”, ha sottolineato Can Yaman a Domenica In, dove Mara Venier ha ricordato come siano trascorsi ben 5 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

