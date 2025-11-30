Campi Flegrei e Vesuvio guida per i militari Usa in caso di evacuazione

30 nov 2025

L’“NSA Naples Emergency Readiness Guide”, realizzata da Stars and Stripes, circola in queste ore tra i militari e le famiglie della Us Navy a Capodichino e Gricignano: dentro c’è tutto ciò che serve sapere per affrontare eventuali emergenze legate ai Campi Flegrei e al Vesuvio.Il documento parte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

