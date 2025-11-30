Campana e morettini i marcatori ospiti Settempeda doppietta di Tulli Casette pareggia in extremis
Settempeda 2 Casette Verdini 2 SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Zappasodi, Dutto, G. Pagliari, Quadrini (38' st Sigismondi), Dolciotti, Compagnucci (16' st Russo), Borgiani (31' st Ammora), Montanari (28' st Sfrappini), Tulli (31' st Eugeni). All. Pierantoni. CASETTE VERDINI: Carnevali, Isaku (19' st Trinetta), Ciurlanti (31' Ferri), Tidiane, Donnari, Moschetta, Carpineti (28' st T. Pagliari), Campana, Latini (3' st Del Brutto), Morettini, Romanski (15' st Suarez). All. Lattanzi. Arbitro: Cerolini di Macerata. Reti: 22' Campana, 6' st e 18' st (rigore) Tulli, 44' st Morettini. Note: ammoniti Montanari, Romanski, Morettini, Tidiane, Carnevali, Eugeni, Del Brutto, G.
