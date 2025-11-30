Camorra trasferito in un altro carcere il boss Marco Di Lauro | il motivo

Marco Di Lauro è stato trasferito dal carcere di Sassari a quello di Opera, a Milano, dove resterà al 41 bis in isolamento. La decisione nasce sia dalla necessità di mantenere le misure di sicurezza – Di Lauro è ritenuto ancora in grado di influenzare il suo gruppo all’esterno – sia dall’esigenza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

