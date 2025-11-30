Camera di Commercio italo-libica al via l’iter per sostenere gli investimenti delle Pmi

Secondo il presidente della Camera di Commercio italo-libica, Nicola Colicchi, la Libia rappresenta attualmente un ambiente eccezionalmente attraente per l’espansione internazionale delle piccole e medie imprese italiane, sebbene la sua instabilità ponga diversi problemi. In un intervento online ripreso da Libya review, Colicchi osserva che le esigenze di ricostruzione del Paese, mercati inesplorati e la crescente domanda in diversi settori offrono alle aziende italiane significative opportunità di operare e investire. Tuttavia, ha avvertito che queste opportunità rimangono difficili da realizzare appieno a causa dell’assenza di quadri normativi chiari e di procedure finanziarie affidabili tali da scoraggiare molte aziende italiane dall’adottare misure proattive per entrare nel mercato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it