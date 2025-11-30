Camera di Commercio italo-libica al via l’iter per sostenere gli investimenti delle Pmi
Secondo il presidente della Camera di Commercio italo-libica, Nicola Colicchi, la Libia rappresenta attualmente un ambiente eccezionalmente attraente per l’espansione internazionale delle piccole e medie imprese italiane, sebbene la sua instabilità ponga diversi problemi. In un intervento online ripreso da Libya review, Colicchi osserva che le esigenze di ricostruzione del Paese, mercati inesplorati e la crescente domanda in diversi settori offrono alle aziende italiane significative opportunità di operare e investire. Tuttavia, ha avvertito che queste opportunità rimangono difficili da realizzare appieno a causa dell’assenza di quadri normativi chiari e di procedure finanziarie affidabili tali da scoraggiare molte aziende italiane dall’adottare misure proattive per entrare nel mercato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In Camera di Commercio lo studio di Ca’ Foscari: «Formare i negozianti per proporre l’agevolazione fiscale ai loro clienti» - facebook.com Vai su Facebook
Sul quotidiano "Il Tempo", l'intervista al Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti Vai su X
Accordo tra Emaar Holding e Camera di Commercio Italo-Libica per rafforzare la cooperazione economica - Libica firmano un accordo per rafforzare la cooperazione economica ... Da agi.it
Tripoli, rientrati a Roma i rappresentanti della Camera di commercio italo-libica. «Grazie ad ambasciata e carabinieri» - Momenti drammatici a Tripoli per gli italiani che sono fuggiti da alcune zone della città per i combattimenti in corso da alcuni giorni. Scrive roma.corriere.it
Italia-Libia, riunione fra le due Camere di commercio - Compiendo un passo verso una possibile unificazione, le due Camere di commercio che puntano a favorire l'attività di aziende italiane in Libia hanno tenuto una riunione ... Si legge su ansa.it