Camera di Commercio italo-libica al via l’iter per sostenere gli investimenti delle Pmi

Ildenaro.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il presidente della Camera di Commercio italo-libica, Nicola Colicchi, la Libia rappresenta attualmente un ambiente eccezionalmente attraente per l’espansione internazionale delle piccole e medie imprese italiane, sebbene la sua instabilità ponga diversi problemi. In un intervento online ripreso da Libya review, Colicchi osserva che le esigenze di ricostruzione del Paese, mercati inesplorati e la crescente domanda in diversi settori offrono alle aziende italiane significative opportunità di operare e investire. Tuttavia, ha avvertito che queste opportunità rimangono difficili da realizzare appieno a causa dell’assenza di quadri normativi chiari e di procedure finanziarie affidabili tali da scoraggiare molte aziende italiane dall’adottare misure proattive per entrare nel mercato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Accordo tra Emaar Holding e Camera di Commercio Italo-Libica per rafforzare la cooperazione economica - Libica firmano un accordo per rafforzare la cooperazione economica ... Da agi.it

Tripoli, rientrati a Roma i rappresentanti della Camera di commercio italo-libica. «Grazie ad ambasciata e carabinieri» - Momenti drammatici a Tripoli per gli italiani che sono fuggiti da alcune zone della città per i combattimenti in corso da alcuni giorni. Scrive roma.corriere.it

Italia-Libia, riunione fra le due Camere di commercio - Compiendo un passo verso una possibile unificazione, le due Camere di commercio che puntano a favorire l'attività di aziende italiane in Libia hanno tenuto una riunione ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Camera Commercio Italo Libica