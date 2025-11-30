Cambiamenti in Mediaset, cosa accadrà dal 1° dicembre 2025, il daytime pomeridiano del Grande Fratello sparisce, cosa è emerso. Mediaset ha annunciato un’importante revisione del suo palinsesto per la stagione televisiva 2025?2026. L’obiettivo della rete è rinnovare l’offerta, puntando su una combinazione di fiction, show, soap e intrattenimento, con un occhio di riguardo al pubblico giovane e alla fidelizzazione degli spettatori storici. Una delle principali novità riguarda il pomeriggio di Canale 5: alcune soap turche, che hanno registrato ottimi ascolti negli ultimi anni, saranno potenziate con episodi doppi o fasce più lunghe. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Cambiamenti in Mediaset, cosa accadrà al GF dal 1° dicembre 2025