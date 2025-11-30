Si va verso l’inserimento nella manovra di una misura a sostegno di chi voglia iscrivere i propri figli alle scuole paritarie. Sul punto è in pressing Noi Moderati ma anche Forza Italia ha segnalato tra i propri emendamenti una proposta per un voucher fino a 1.500 euro per sostenere i nuclei con Isee sotto i 30mila euro che facciano questa scelta. E il Mef non chiude, anzi. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, proprio parlando all’assemblea del partito di Maurizio Lupi, fa sapere che se si troverà la quadratura delle coperture, qualcosa potrà essere fatto. Intanto da Fratelli d’Italia arriva una modifica del contestato emendamento riguardante le riserve d’oro di Bankitalia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cambia l’emendamento sull’oro di Bankitalia: "Appartiene al popolo". Misure sulle paritarie