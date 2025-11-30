Cambia la programmazione di Canale5 | La forza di una donna raddoppia cancellata la striscia del Grande Fratello

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia il palinsesto di Canale5. La soap turca La forza di una donna andrà in onda due volte al giorno a scapito della striscia quotidiana del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

cambia programmazione canale5 forzaCambia la programmazione di Canale5: La forza di una donna raddoppia, cancellata la striscia del Grande Fratello - La soap turca La forza di una donna andrà in onda due volte al giorno a scapito della striscia quotidiana del Grande Fratello. Da fanpage.it

cambia programmazione canale5 forzaLa forza di una donna, cambio programmazione dal 1° dicembre: la soap raddoppia in daytime - L'appuntamento con la soap opera turca è confermato alla luce degli ottimi ascolti che sta registrando in queste settimane autunnali e, proprio per questo motivo, Mediaset ha scelto di allungarne la ... Lo riporta it.blastingnews.com

cambia programmazione canale5 forzaLa forza di una donna, cambio orario dal 1° dicembre: la soap prevista anche dopo Nuzzi - Il palinsesto della rete subirà delle sostanziali variazioni di programmazione dovute all'esigenza di ... Lo riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Cambia Programmazione Canale5 Forza