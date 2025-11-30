Calza al contrattacco | Incontro urgente Foresteria troppi dubbi

di Antonio Passanese Dopo settimane di silenzi e “”, i titolari della Domus Rex, società proprietaria dell’ ex Convitto della Calza trasformato senza autorizzazioni in una struttura turistico-ricettiva, tornano alla carica. Lo fanno con una pec inviata al Comune, in cui chiedono “con la massima urgenza” la convocazione di un incontro ufficiale per chiarire cosa sia effettivamente consentito all’interno dell’ex struttura religiosa. Un confronto che, scrivono, potrà tenersi "a porte chiuse oppure pubblicamente, con stampa, sindacati e cittadini, se l’amministrazione riterrà opportuna una modalità pubblica, trasparente e partecipata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

