Calvarese sull’episodio Pavlovic-Marusic | Doppio errore di Collu e del VAR ecco perché

Al termine di Milan-Lazio, l'ex arbitro Calvarese spiega il discusso episodio tra Pavlovic e Marusic. Ecco le sue parole pubblicate sul proprio profilo Instagram. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calvarese sull’episodio Pavlovic-Marusic: “Doppio errore di Collu e del VAR, ecco perché”

Leggi anche questi approfondimenti

https://www.torinogranata.it/notizie/calvarese-sull-arbitro-di-torino-como-1-5-bonacina-in-serata-poco-lucida-180419 - facebook.com Vai su Facebook

Calvarese: "Collu e Di Paolo si complicano la vita. Non c'è fallo di Marusic su Pavlovic e il serbo non commette fallo di mano" Vai su X

Calvarese: "Collu e Di Paolo si complicano la vita. Non c'è fallo di Marusic su Pavlovic e il serbo non commette fallo di mano" - A far discutere e infuriare i rossoneri è stato un contatto tra Adam Marusic e Strahinja Pavlovic. Segnala milannews.it

Calvarese: “Collu commette due errori…” - Continua a tenere banco la decisione dell’arbitro Collu di non concedere rigore per tocco di mano di Pavlovic, fischiando fallo in attacco di Marusic, nei minuti finali di Milan Lazio, terminata 1 a 0 ... msn.com scrive

Milan - Lazio, arbitro e Var bocciati: il pensiero di Calvarese - L'ex arbitro ha commentato la decisione dell'arbitro di non assegnare il calcio di rigore alla Lazio dopo il tocco di Pavlovic in area ... Segnala lalaziosiamonoi.it