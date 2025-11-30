Calvarese | Mano di Miretti in area Juve? Le immagini mostrano chiaramente che… Il commento dell’ex arbitro

Calvarese: «Mano di Miretti in area Juve? Le immagini mostrano chiaramente che.» Il commento dell’ex arbitro sulla direzione di Crezzini. Gianpaolo Calvarese, ex arbitro e noto opinionista, ha esaminato su Tuttosport la  direzione di gara  di  Valerio Crezzini  in  Juventus-Cagliari, una partita caratterizzata da  tanti falli  e  diversi episodi da moviola. Il suo giudizio finale sulla sesta presenza stagionale di  Crezzini  è  sostanzialmente positivo, nonostante la gara si sia complicata dal punto di vista  disciplinare  nel finale. L’episodio Kostic-Palestra: fischio corretto. Il  primo episodio degno di nota  è avvenuto  dopo neanche un minuto, con il  contatto in area  tra  Kosti?  e  Palestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

