Caltagirone è la città intermedia con la migliore vivibilità e con un minor calo demografico
Uno studio di Mecenate 90, istituto Tagliacarne e Unioncamere, recentemente presentato a Roma, assegna a Caltagirone il primo posto fra le "città intermedie", dove il calo demografico è meno accentuato e la qualità della vita superiore. Tra i fattori che incidono positivamente figura in primo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Piccola è più vivibile, Caltagirone regina delle città intermedie. «Orientata a creare opportunità» Secondo la ricerca "L'Italia policentrica", nell'Isola primeggiano anche altri centri come Siracusa, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani, Modica e Caste