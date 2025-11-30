Caltagirone è la città intermedia con la migliore vivibilità e con un minor calo demografico

Uno studio di Mecenate 90, istituto Tagliacarne e Unioncamere, recentemente presentato a Roma, assegna a Caltagirone il primo posto fra le "città intermedie", dove il calo demografico è meno accentuato e la qualità della vita superiore. Tra i fattori che incidono positivamente figura in primo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

