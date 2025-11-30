California sparatoria in un locale a Stockton | quattro morti e 14 feriti

Lapresse.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta in un locale a Stockton, in California. Sull’episodio indaga l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin che, attraverso un post su X, ha spiegato che “poco prima delle 18, la nostra centrale operativa ha ricevuto segnalazioni di una sparatoria avvenuta nei pressi di Lucile Avenue, a Stockton. Al momento possiamo confermare che 14 persone sono state ferite da colpi d’arma da fuoco e quattro sono state dichiarate decedute. Diverse persone coinvolte sono state trasportate negli ospedali locali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

california sparatoria in un locale a stockton quattro morti e 14 feriti

© Lapresse.it - California, sparatoria in un locale a Stockton: quattro morti e 14 feriti

News recenti che potrebbero piacerti

california sparatoria locale stocktonSparatoria in un locale in California, 4 morti: tra le vittime anche dei minori. La polizia: un attacco mirato - Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Da ilmessaggero.it

california sparatoria locale stocktonCalifornia, sparatoria durante una festa di compleanno a Stockton: 4 morti, tutti minori - I colpi in una sala banchetti intorno alle 18 ora locale, 14 in tutto le persone coinvolte, oltre le 4 vittime e 10 i feriti L'ipotesi è di un incidente mirato. Riporta msn.com

california sparatoria locale stocktonSparatoria in California, almeno 4 morti e 10 feriti - Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: California Sparatoria Locale Stockton