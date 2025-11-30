California sparatoria in un locale a Stockton | quattro morti e 14 feriti

Quattro persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta in un locale a Stockton, in California. Sull’episodio indaga l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin che, attraverso un post su X, ha spiegato che “poco prima delle 18, la nostra centrale operativa ha ricevuto segnalazioni di una sparatoria avvenuta nei pressi di Lucile Avenue, a Stockton. Al momento possiamo confermare che 14 persone sono state ferite da colpi d’arma da fuoco e quattro sono state dichiarate decedute. Diverse persone coinvolte sono state trasportate negli ospedali locali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

