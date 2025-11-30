California sparatoria in un locale a Stockton | 4 morti anche minori

Ildifforme.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di puro terrore. Una scena quasi da film horror. E’ in California che, nella tranquillità di quella che doveva essere una serata spensierata da passare in compagnia di amici e propri cari, quattro persone hanno perso la vita e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria consumatasi all’interno di un locale nella città . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

california sparatoria in un locale a stockton 4 morti anche minori

© Ildifforme.it - California, sparatoria in un locale a Stockton: 4 morti, anche minori

