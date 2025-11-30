California sparatoria in un locale a Stockton | 4 morti anche minori
Attimi di puro terrore. Una scena quasi da film horror. E’ in California che, nella tranquillità di quella che doveva essere una serata spensierata da passare in compagnia di amici e propri cari, quattro persone hanno perso la vita e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria consumatasi all’interno di un locale nella città . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
Radio1 Rai. . #StatiUniti Sparatoria in un locale frequentato da famiglie a #Stockton, in California. Almeno 4 morti e 14 feriti. Heather Brent, portavoce dell'ufficio dello sceriffo, ha confermato il numero delle vittime e ha riferito che tra loro ci sarebbero anche d - facebook.com Vai su Facebook
Chi ha permesso a Lakanwal di restare negli USA? L’asilo ottenuto ad aprile e la sparatoria di Washington hanno acceso il rimpallo di responsabilità tra l'amministrazione Trump e quella di Biden Vai su X
Sparatoria durante il compleanno di un bambino a Stockton, in California: 4 morti e dieci feriti - Quattro vittime e almeno dieci feriti in una sparatoria vicino a Stockton: colpito un locale dove una famiglia festeggiava un compleanno; tra le vittime ... fanpage.it scrive
Sparatoria in un locale in California, 4 morti: tra le vittime anche dei minori. La polizia: un attacco mirato - Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Riporta ilmessaggero.it
California, sparatoria durante una festa di compleanno a Stockton: 4 morti, tutti minori - I colpi in una sala banchetti intorno alle 18 ora locale, 14 in tutto le persone coinvolte, oltre le 4 vittime e 10 i feriti L'ipotesi è di un incidente mirato. msn.com scrive