California sparatoria a una riunione di famiglia Quattro morti e dieci feriti

Roma, 30 novembre 2025 - In California quattro persone sono morte in una sparatoria a una riunione di famiglia vicino a Stockton. Almeno 10 i feriti in una sala banchetti dove si stava festeggiando un compleanno. Lo sceriffo della contea di San Joaquin sta indagando per scoprire le cause, ancora in via di accertamento, che hanno portato all'esplosione di diversi colpi di arma da fuoco a una festa tra parenti al Dairy Queen Grill & Chill di Stockton. All'edizione online di Usa Today portavoce dell'ufficio dello sceriffo, Heather Brent, ha confermato il decesso di quattro persone, tra cui anche dei minori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - California, sparatoria a una riunione di famiglia. Quattro morti e dieci feriti

Altri contenuti sullo stesso argomento

