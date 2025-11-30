Roma, 30 novembre 2025 - In California quattro persone sono morte in una sparatoria a una riunione di famiglia vicino a Stockton. Almeno 10 i feriti in una sala banchetti dove si stava festeggiando un compleanno. Lo sceriffo della contea di San Joaquin sta indagando per scoprire le cause, ancora in via di accertamento, che hanno portato all'esplosione di diversi colpi di arma da fuoco a una festa tra parenti nell'isolato 1900 di Lucile Avenue, vicino a un Dairy Queen. Quattro morti, anche dei minori. All'edizione online di Usa Today portavoce dell'ufficio dello sceriffo, Heather Brent, ha confermato il decesso di quattro persone, tra cui anche dei minori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - California, killer fa fuoco alla festa di compleanno di un bambino. Quattro morti, anche minori, e dieci feriti. Caccia al killer