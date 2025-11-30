California diversi morti e feriti in una sparatoria
Almeno quattro morti e 10 feriti. È il bilancio di una sparatoria avvenuta a Stockton, in California, in un locale frequentato da famiglie dove probabilmente era in corso una festa di compleanno. Tra le persone colpite ci sono anche bambini, secondo quanto riferito da Heather Brent, portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. I feriti sono stati portati in ospedale, alcuni sono in condizioni gravi e sono stati rianimati sul posto. L’ aggressore è ancora in fuga. La polizia, che ha avviato le indagini, non esclude che si sia trattato di un attacco mirato ai membri di una stessa famiglia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
