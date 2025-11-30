Calenda scatenato alla Sapienza una valanga di invettive | da Fico a Conte da Renzi a Travaglio fino a Di Battista Landini e il campo largo
Alla Sapienza, facoltà di Scienze Politiche, il dibattito organizzato dall’Associazione studentesca Universitari Federalisti Europei s’intitolava “Quale futuro per l’Europa?”. La risposta di Carlo Calenda? Più che un’analisi geopolitica, un fuoco di fila: un’ora abbondante di invettive, sferzate, affondi personali e qualche “stica.” strategico, come nelle giornate buone dei commentatori più sanguigni dei talk show. L’atmosfera, va detto, era già elettrica fin da prima dell’evento, con un gruppo di studenti che contestava il leader di Azione brandendo slogan del calibro di “Noi la guerra non la vogliamo”, “Fuori i sionisti dall’università”, “Fuori i liberali dalle università”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
