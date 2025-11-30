CalcioSerie A | Atalanta-Fiorentina 2-0

Servizitelevideo.rai.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.53 L'Atalanta dimentica il 3-1 subito a Napoli e dà continuità al colpo a Francoforte in Champions. A Bergamo,Fiorentina domata 2-0 e 16 punti.Viola sempre ultimi a quota 6 col Verona. Doppio Carnesecchi su Kean e Piccoli.De Gea su Scamacca,De Ketelaere e Zappacosta. Piccoli grazia Carnesecchi. Lampo Atalanta: Kossounou 'sbaglia' il cross e beffa De Gea (41'). Lookman sfiora il raddoppio. Ripresa.Ancora De Gea chiude la porta a De Ketelaere,nel secondo caso però c'è il tap-in vincente di Lookman (52'). Palo viola di Kean. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

calcioserie atalanta fiorentina 2Atalanta, riscatto anche in campionato. Palladino inguaia la Fiorentina: Vanoli resta ultimo - 0 e tornano al successo in Serie A: a segno Kossonou e Lookman. Scrive tuttosport.com

calcioserie atalanta fiorentina 2Atalanta-Fiorentina 2-0, Palladino supera la squadra Vanoli - Nel secondo tempo la squadra di Vanoli prova a metterci altro spirito ed altra grinta ma dal punto di vista del gioco cambia poco. Segnala laziopress.it

calcioserie atalanta fiorentina 2Atalanta-Fiorentina 2-0: palo di Kean! / Diretta - 2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Scamacca. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Calcioserie Atalanta Fiorentina 2