CalcioSerie A | Atalanta-Fiorentina 2-0
19.53 L'Atalanta dimentica il 3-1 subito a Napoli e dà continuità al colpo a Francoforte in Champions. A Bergamo,Fiorentina domata 2-0 e 16 punti.Viola sempre ultimi a quota 6 col Verona. Doppio Carnesecchi su Kean e Piccoli.De Gea su Scamacca,De Ketelaere e Zappacosta. Piccoli grazia Carnesecchi. Lampo Atalanta: Kossounou 'sbaglia' il cross e beffa De Gea (41'). Lookman sfiora il raddoppio. Ripresa.Ancora De Gea chiude la porta a De Ketelaere,nel secondo caso però c'è il tap-in vincente di Lookman (52'). Palo viola di Kean. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
