Calciomercato Napoli | nuovo nome per il centrocampo di Conte
Calciomercato Napoli. In casa Napoli, la dirigenza sta iniziando a riflettere sul mercato di gennaio, in particolare alla luce degli infortuni di De Bruyne e Anguissa. La necessità di rinforzare il centrocampo con un giocatore capace di dare subito qualità e continuità al gioco diventa sempre più evidente, considerando l’impegno del club su più fronti. Tra le prime suggestioni, secondo le ultime indiscrezioni di SportMediaset, ci sarebbe Leon Goretzka del Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco, con le sue qualità fisiche e tecniche, rappresenterebbe un innesto di grande livello per il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
🇦🇷 Il rimpianto del #Papu #Gomez: voleva il #Napoli #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Possibile sgarro a una rivale bmbr.cc/an917dz #Calciomercato #Napoli Vai su X
Nome nuovo a centrocampo: il Napoli sfida le big inglesi per un gioiellino dell'Olympiacos - Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista in vista del mercato di gennaio e ora spunta un nome nuovo: Christos Mouzakitis, classe 2005 dell'Olympiacos. Lo riporta tuttonapoli.net
Conferme sul nome nuovo a centrocampo: piace un talento greco da 30 milioni - Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista in vista del mercato di gennaio e ora spunta un nome nuovo: Christos Mouzakitis, classe 2005 dell'Olympiacos. tuttonapoli.net scrive
Calciomercato Napoli: due ritorni di fiamma ed un nome nuovo, gli obiettivi di Manna per gennaio - Il direttore sportivo Giovanni Manna oltre ad almeno un centrocampista sta pensando anche di c ... Scrive msn.com