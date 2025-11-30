Calciomercato Napoli | nuovo nome per il centrocampo di Conte

Calciomercato Napoli. In casa Napoli, la dirigenza sta iniziando a riflettere sul mercato di gennaio, in particolare alla luce degli infortuni di De Bruyne e Anguissa. La necessità di rinforzare il centrocampo con un giocatore capace di dare subito qualità e continuità al gioco diventa sempre più evidente, considerando l’impegno del club su più fronti. Tra le prime suggestioni, secondo le ultime indiscrezioni di SportMediaset, ci sarebbe Leon Goretzka del Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco, con le sue qualità fisiche e tecniche, rappresenterebbe un innesto di grande livello per il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it