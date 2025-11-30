Calciomercato Juventus | cosa cambia in vista di gennaio dopo l’infortunio di Vlahovic Svelate le strategie del club! Ultimissime

Calciomercato Juventus: cosa potrebbe cambiare a gennaio dopo l’infortunio di Vlahovic. Ecco il piano del club! Ultimissime. La vittoria in rimonta contro il Cagliari (2-1) ha lasciato in eredità tre punti fondamentali per la classifica della Juventus, ma anche una notizia che gela la Continassa. Dusan Vlahovic dovrà fermarsi. Il problema si è rivelato, dopo le parole post-partita di Luciano Spalletti, un infortunio muscolare di non poco conto: si tratta di uno stiramento. Lo stop e i tempi: “Ce ne vorrà per un po'”. Il tecnico toscano non ha usato giri di parole: per rivedere in campo il bomber serbo “ ce ne vorrà per un po ‘ “. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: cosa cambia in vista di gennaio dopo l’infortunio di Vlahovic. Svelate le strategie del club! Ultimissime

