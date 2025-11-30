Calciomercato Juve | Palestra sorprende! Tre club di A su di lui È di proprietà dell’Atalanta che ha già rifiutato questa cifra

per l’esterno. Marco Palestra è diventato uno dei nomi più caldi del calciomercato italiano. Non solo la Juventus (che lo monitora dallo scorso luglio), ma anche Inter e Napoli hanno manifestato un forte interesse per l’esterno, attualmente in prestito al Cagliari ma di proprietà dell’ Atalanta. La sua grande prestazione contro i bianconeri ha convinto i club a intensificare l’osservazione. Prestazioni convincenti e osservatori al lavoro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Inter e Napoli hanno inviato i loro osservatori nelle ultime settimane per monitorare da vicino il rendimento del giovane calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

