Calciomercato Juve | Palestra sorprende! Tre club di A su di lui È di proprietà dell’Atalanta che ha già rifiutato questa cifra

per l’esterno. Marco Palestra  è diventato uno dei  nomi più caldi  del  calciomercato italiano. Non solo la  Juventus  (che lo monitora dallo scorso luglio), ma anche  Inter  e  Napoli  hanno manifestato un  forte interesse  per l’esterno, attualmente in  prestito al Cagliari  ma di proprietà dellAtalanta. La sua  grande prestazione  contro i bianconeri ha convinto i club a intensificare l’osservazione. Prestazioni convincenti e osservatori al lavoro. Secondo quanto riportato da  Nicolò Schira,  Inter  e  Napoli  hanno inviato i loro  osservatori  nelle  ultime settimane  per monitorare da vicino il  rendimento  del giovane calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

