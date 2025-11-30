Calciomercato Inter Romano | Ederson sempre piaciuto non rinnoverà per…

Calciomercato Inter. Il futuro di Ederson continua a tenere banco nel mercato italiano. Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sulla situazione dopo le dichiarazioni dell’agente del giocatore: “ L’agente di Ederson ha parlato e ha detto che oggi possono bastare 30-40 milioni, lanciando un messaggio al mercato. Ederson non rinnova con l’Atalanta, scade nel 2027 ed è un tema da tenere d’occhio “. Secondo Romano, l’ Atalanta non ha intenzione di rivoluzionare la rosa a gennaio, ma resta viva l’attenzione dei club su un giocatore dal profilo interessante. Romano ha aggiunto dettagli importanti sul contesto del possibile trasferimento: “ Vedremo se sarà un tema per gennaio o giugno, ma il messaggio dell’agente è chiaro: Ederson è appetito dai grandi club “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it