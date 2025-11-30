Calciomercato Inter Palestra ha stregato i nerazzurri! Emissari mandati a visionare il talento in forza al Cagliari | ma la concorrenza è serrata

Nelle ultime settimane, la dirigenza di Viale della Liberazione sta toccando con mano una criticità tattica che rischia di complicare i piani stagionali: l'assenza di un sostituto all'altezza di Denzel Dumfries. L'infortunio dell'esterno olandese, perno della fascia destra, ha costretto il tecnico Cristian Chivu a ricorrere a soluzioni d'emergenza, come l'adattamento di Carlos Augusto a piede invertito, un esperimento che ha mostrato limiti evidenti in fase di spinta.

