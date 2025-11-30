Calciomercato Inter Musmarra analizza le strategie per gennaio | quali sono i piani di Ausilio e Marotta

Nel corso di un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista ed esperto di dinamiche nerazzurre, ha approfondito i possibili scenari legati al mercato di gennaio dell'Inter. Le riflessioni riguardano soprattutto le necessità strutturali della squadra di Cristian Chivu, allenatore chiamato a gestire una rosa competitiva ma con alcuni reparti in evidente squilibrio numerico. Musmarra ha sottolineato come la dirigenza debba rimanere vigile sulle occasione di mercato, in particolare in un reparto dove i milanesi stanno soffrendo da inizio stagione: la fascia destra.

