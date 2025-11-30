Calciomercato Inter LIVE | continua la ricerca del nuovo portiere! Occhio alle prossime idee di Ausilio

Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu.

L'Inter continua il pressing per Nico Gonzalez: mercoledì Argentinos in Italia - I nerazzurri vogliono l’argentino,come vi avevamo raccontato in esclusiva nei giorni scorsi, e sono al momento davanti a Fiorentina e, ... Riporta calciomercato.com