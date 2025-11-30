Calciomercato Inter e se il portiere low cost fosse Jonathan Klinsmann?

Ilprimatonazionale.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È abituato a salutare i suoi tifosi con un salto. In alto, fino a toccare la traversa con la spalla. Venerdì sera, nell’anticipo del campionato cadetto ha parato un rigore e – non contento – servito un assist da novanta metri al compagno Jalen Blesa. Secondo le ultime indiscrezioni che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato inter e se il portiere low cost fosse jonathan klinsmann

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, e se il portiere low cost fosse Jonathan Klinsmann?

Argomenti simili trattati di recente

calciomercato inter portiere lowCalciomercato Inter, prosegue la caccia per l’erede di Sommer: un portiere è in pole position. Le possibili mosse di Ausilio per prenderlo in estate - Il nome in pole position resta quello di Caprile Il tema del calciomercato dell’Inter si accende attorno al no ... Da calcionews24.com

calciomercato inter portiere lowCalciomercato Inter, nuova idea per la porta per i nerazzurri: il giocatore potrebbe essere seguito da vicino nel prossimo futuro. Le ultimissime - Calciomercato Inter: Marotta per la porta valuta con attenzione anche il nome di Lunin del Real Madrid. Segnala calcionews24.com

Chi è Illan Meslier, il portiere low cost dalla Premier - Il club nerazzurro si ritrova da settimane a seguire diversi portieri giovani e di talento, preferibilmente under 25 per rispett ... Si legge su passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Portiere Low