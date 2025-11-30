Calcio vini e Vangelo addio Padre Eligio A Cozzo Lomellina fondò la sua prima comunità di recupero

Cozzo Lomellina, 30 novembre 2025 – Il legame tra padre Angiolino Gelmini, per tutti padre Eligio, scomparso ieri all’età di 94 anni, e la Lomellina è sempre stato molto forte. Non a caso il frate francescano che nel 1964 fondò a Milano il primo Telefono Amico, scelse Cozzo come luogo per la realizzazione della comunità “Mondo X”, la prima di un lungo elenco che comprende quella di Cetona (Siena), l’ultima in ordine di tempo quella di Milano, e quella di Formica, nell’arcipelago delle isole Egadi dove il “Frate by night” o “Fratel dribbling”, come era stato soprannominato dopo essere diventato il padre spirituale e amico personale di Gianni Rivera, che di “Mondo X” è stato anche presidente, aveva trovato rifugio dopo le vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto con il fratello Pierino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

