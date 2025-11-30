Calcio serie C per il Grifo un ko doloroso Tedesco | Tornati quelli di due mesi fa colpa mia

Perugiatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine anche Giovanni Tedesco ha dovuto assaporare il gusto amaro della sconfitta. Ma più che altro a far notizia è il modo in cui è arrivata: con una prestazione assolutamente incolore ed impalpabile sotto molteplici punti di vista.“Cercare giustificazioni non serve - taglia subito corto il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

calcio serie c grifoCalcio serie C, la scelta del nuovo ds del Grifo si avvicina. Ecco chi è in pole - Riccardo Gaucci appare il principale indiziato per rivestire questo ruolo e raccogliere l'eredità di Meluso. Da perugiatoday.it

calcio serie c grifoCalcio serie C, il Grifo continua a risalire ma Tedesco smorza gli entusiasmi: "Non abbiamo ancora fatto nulla" - Il tecnico ringrazia i suoi ragazzi per la vittoria e per la prestazione, ma sottolinea alcuni difetti che permangono. Lo riporta perugiatoday.it

calcio serie c grifoCalcio serie C, il Grifo chiamato a spingere. Tedesco: "Vis Pesaro avversario difficile, ma dobbiamo portarla a casa in ogni modo" - Il tecnico, che dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazione, suona la carica in vista del posticipo che potrebbe accorciare sensibilmente il divario dalla zona salvezza. Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Grifo