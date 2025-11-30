Calcio serie C per il Grifo un ko doloroso Tedesco | Tornati quelli di due mesi fa colpa mia
Alla fine anche Giovanni Tedesco ha dovuto assaporare il gusto amaro della sconfitta. Ma più che altro a far notizia è il modo in cui è arrivata: con una prestazione assolutamente incolore ed impalpabile sotto molteplici punti di vista.“Cercare giustificazioni non serve - taglia subito corto il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
