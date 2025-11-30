Calcio serie C Juventus Next Gen - Perugia | la diretta della partita

Perugiatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14' Anghelè libera Faticanti al tiro, Riccardi si immola e ribatte. Grifo un po' in difficoltà11' Turicchia calcia senza pensarci su, Gemello blocca in due tempi1' subito Montevago pericoloso: l'attaccante, imbeccato da Tumbarello, calcia sull'esterno della rete da posizione defilataPartitiLe. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

calcio serie c juventusCalcio serie C, Juventus Next Gen - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Giovanni Tedesco costretto a rinunciare anche a Yabre, colpito dalla febbre, ha le idee chiare; Brambilla non potrà disporre di Pedro Felipe e va verso la conferma degli undici di Gubbio ... Scrive perugiatoday.it

calcio serie c juventusJuventus Next Gen-Perugia: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - La sfida tra Juve Next Gen e Perugia, in programma al Moccagatta domenica 30 novembre a partire dalle 12. Come scrive tuttosport.com

calcio serie c juventusSerie C, Girone B: Gubbio-Juventus Next Gen, le probabili formazioni e le grandi polemiche - I tifosi eugubini non saranno in curva per protestare contro un sistema di serie C che permette i rinvii alle seconde squadre. sportal.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Juventus