Calcio Inter prova di forza a Pisa 2-0 e a -1 dalla vetta

Roma, 30 nov. (askanews) – L’Inter riparte. Dopo le cadute nel derby e in Champions contro l’Atletico, la squadra di Chivu ritrova ritmo e risultati battendo 2-0 il Pisa alla Cetilar Arena nella 13 giornata di Serie A e salendo così a quota 27 punti. Una vittoria costruita con pazienza e poi decisa nella ripresa da una doppietta di Lautaro Martínez, ancora una volta leader e trascinatore. La partita si apre con intensità alta ma poche vere occasioni: i nerazzurri provano a farsi vedere con un paio di tentativi del “Toro”, mentre dall’altra parte Piccinini spreca una buona opportunità su assist di Touré. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

