Calcio il Lecce batte 2-1 il Torino
14.34 Il Lecce incamera tre punti importantissimi in chiave salvezza: nel lunch match sconfitto il Torino 2-1. Per i salentini una vittoria che matura già nel primo tempo: al 20' segna di testa Coulibaly; passano due minuti e arriva il raddoppio di Banda su assist di Ramadani. Prima dell'intervallo, 39', palo granata, su tiro cross di Nkonkpu. Nella ripresa, il Torino accorcia con Adams, gara riaperta. Nel finale, assegnato col Var un rigore al Torino, ma Asllani calcia malissimo su Falcone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
