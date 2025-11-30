Si avvicina sempre di più il giro di boa per San Marco Avenza e Montignoso. Alle 14.30 le due rossoblù affronteranno per la 12ª giornata rispettivamente in casa il Settimello e in trasferta, a Grezzano, il Luco per racimolare punti utili in ottica playoff. Il riferimento per la top 6 è la quota 16 di Pontebuggianese, Forte dei Marmi e Settimello, accalcate a più 1 sui ragazzi di Putti e a più 2 su quelli di Ricci. Per gli avenzini quello di oggi rappresenta una sorta di spareggio e arriva al termine di una settimana impegnativa durante la quale, mercoledì, hanno disputato e vinto 1-0 al ‘Deste’ il recupero della 10ª giornata contro l’Urbino Taccola riscattando l’1-0 patito domenica scorsa con il Casalguidi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio: Gli avenzini ospitano il settimello, i montignosi di scena a grezzano contro il luco. Promozione: San Marco a caccia del bis, Montignoso in cerca del riscatto