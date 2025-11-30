Calcio femminile Italia sfida per la seconda volta in amichevole gli USA | obiettivo salire di livello

Obiettivo crescere di livello. La Nazionale italiana di calcio femminile ci riprova e alle 01.00 italiane di martedì 2 dicembre affronterà per la seconda volta in amichevole gli USA, concludendo così al tournèe negli States, funzionale al percorso di avvicinamento alle qualificazioni ai Mondiali dell’anno scorso. A Orlando, nel primo friendly match, le azzurre sono state sconfitte 3-0. Un risultato un po’ bugiardo per quanto fatto vedere dalle ragazze di Andrea Soncin. Un primo tempo giocato alla pari con la selezione più titolata al mondo, poi il calo che ha permesso alle statunitensi di trovare altri due gol e centrare così l’undicesimo successo del loro brillantissimo 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Italia sfida per la seconda volta in amichevole gli USA: obiettivo salire di livello

