Pisa 27 novembre 2025 – In Eccellenza scossone a San Giuliano. Dopo la sconfitta nel derby a Perignano contro il Fratres per 4 – 2, mister Francesco Cordoni ha rassegnato le dimissioni. Questo il comunicato della società. “Nella serata di lunedì 24 novembre, Mister Francesco Cordoni ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Dopo tre stagioni intense, il percorso di Mister Cordoni con i colori nerazzurri si chiude. Due anni al fianco di Lorenzo Roventini, con due promozioni conquistate, e una stagione da primo allenatore, portando avanti con serietà, competenza e grande spirito di gruppo un’annata in cui la squadra, ad oggi, è in piena zona salvezza, in un campionato reso estremamente competitivo dalla presenza di piazze storiche come Viareggio, Lucchese e Massese – contro cui il San Giuliano ha sempre giocato a testa alta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: Niccolai subentra Cordoni