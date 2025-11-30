Calcio Eccellenza Mazzola al ‘Bozzi’ contro la Rondinella Ghizzani ci crede
Mazzola di nuovo in campo oggi alle 14,30. I biancocelesti, dopo la prima sconfitta a Colle, si apprestano ad affrontare la Rondinella nella seconda trasferta consecutiva. La difficile sfida del Bozzi è stata presentata, da mister Marco Ghizzani. "Mi aspetto una pronta risposta dopo la prima caduta in campionato, dovremmo essere bravi a reagire alla sconfitta di domenica scorsa. Dei tanti errori commessi a Colle sono il primo responsabile, la squadra sbaglia di conseguenza alle scelte dell’allenatore". Il Mazzola si presenta alla sfida dopo essere scivolato al quarto posto. "Vero ma siamo comunque i soliti che hanno collezionato 22 punti in un terzo di stagione, me lo avessero detto ad inizio campionato ci avrei messo la firma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
