Calcio Eccellenza L’Asta Taverne cerca la continuità Ostacolo Antella
Con il morale alto, dopo il convincente successo interno con il Signa, l’Asta Taverne è pronta ad affrontare, al Bertoni, il prossimo ostacolo, l’Antella. "Se una vittoria aiuta sempre – dice il ds arancioblù, Alessandro Bartoli –, quella centrata domenica ha dato continuità al risultato positivo di Certaldo e ci ha permesso di intraprendere la settimana in maniera molto positiva: l’entusiasmo consente di lavorare con maggiore serenità". Un altro aspetto determinante, il progressivo recupero degli infortunati. "Il rientro dei giocatori che sono stati fondamentali nella costruzione della squadra – spiega Bartoli – ha dato quel qualcosa in più che magari ci era mancato finora, sia sotto l’aspetto della personalità che della presenza in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
