Calamai commenta Milan-Lazio | Ne ha inventata un’altra quel diavolo di Max Allegri

Pianetamilan.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Calamai dedica la prima parte del suo editoriale su 'Tuttomercatoweb' all'idea geniale di Allegri, decisiva anche in Milan-Lazio. Parliamo dell'intuizione di mettere Leao centravanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

