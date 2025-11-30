Calamai commenta Milan-Lazio | Ne ha inventata un’altra quel diavolo di Max Allegri
Luca Calamai dedica la prima parte del suo editoriale su 'Tuttomercatoweb' all'idea geniale di Allegri, decisiva anche in Milan-Lazio. Parliamo dell'intuizione di mettere Leao centravanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
GMT Calamai. Un orologio che racconta piu' di un'ora con stile. GMT Calamai. A watch that tells than just time with style - facebook.com Vai su Facebook
Calamai: "La sfida con la Lazio ha confermato il momento magico di Maignan. Ma sul var..." - Luca Calamai, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così della sfida di San Siro, elogiando ancora ... Secondo milannews.it
Milan-Lazio, sfogo Varriale sul rigore negato scatena la polemica. La sentenza di Calvarese - Solo l'ex giornalista Rai Enrico Varriale attacca l'arbitro Collu per non aver concesso il penalty ai biancocelesti al 95' di Milan- Da sport.virgilio.it
Milan - Lazio, arbitro e Var bocciati: il pensiero di Calvarese - L'ex arbitro ha commentato la decisione dell'arbitro di non assegnare il calcio di rigore alla Lazio dopo il tocco di Pavlovic in area ... Da lalaziosiamonoi.it