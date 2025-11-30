Cagliari Juve Primavera | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

Cagliari Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Cagliari in trasferta nella 13ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono dare continuità alle importanti vittorie contro Milan e Roma per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 11.00 Migliore in campo Juve Primavera. A conclusione del match Cagliari Juve Primavera 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cagliari Juve Primavera: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

Approfondisci con queste news

JUVE-CAGLIARI, I BIANCONERI TRIONFANO ALL'ALLIANZ? La Juventus trionfa 2-1 contro il Cagliari. Gli ospiti trovano il vantaggio al 26’: Palestra pressa Kostic e serve un assist perfetto per Esposito, che insacca alle spalle di Perin. La reazione dell - facebook.com Vai su Facebook

#Juve- #Cagliari, #Vlahovic fuori dopo mezz'ora: l'infortunio preoccupa Vai su X

Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2025/26 - Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo aver ritrovato la vittoria in Champio ... Secondo juventusnews24.com

Juventus Primavera a Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - I bianconeri di Padoin in cerca di conferme dopo la vittoria contro la Roma e il successo in Youth League sul Bodo/Glimt ... Scrive tuttosport.com

Juventus-Cagliari 2-1: video, gol e highlights - Con una doppietta di Yildiz la Juventus batte il Cagliari dopo essere andata in svantaggio. Lo riporta sport.sky.it