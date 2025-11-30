Cagliari Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Cagliari in trasferta nella 13ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono dare continuità alle importanti vittorie contro Milan e Roma per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. Cagliari Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 90+3? Occasione per Lopez – Si ritrova il pallone in area piccola dopo un rimpallo favorevole. Ma col mancino non riesce a battere Kehayov in girata 89? Ammonito Finocchiaro – Per simulazione in area avversaria 78? Tiro Costa – Ci prova da fuori, pallone largo di almeno un paio di metri 68? Tiro Verde – Si sgancia in solitaria e cerca il tiro da posizione difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cagliari Juve Primavera 0-0: occasioni solo nel finale. Reti bianche in Sardegna