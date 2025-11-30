Cagliari Juve Primavera 0-0 LIVE | primo squillo bianconero con Merola
Cagliari Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Cagliari in trasferta nella 13ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono dare continuità alle importanti vittorie contro Milan e Roma per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 14? Tiro Merola – Si fa viva anche la Juve con Merola, Kehayov neutralizza in due tempi 7? Tiro Mendy – Ci prova da lontanissimo, palla lontana dallo specchio di porta 5? Ammonito Merola – Punita subito una trattenuta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
