Cagliari Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Cagliari in trasferta nella 13ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono dare continuità alle importanti vittorie contro Milan e Roma per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 78? Tiro Costa – Ci prova da fuori, pallone largo di almeno un paio di metri 68? Tiro Verde – Si sgancia in solitaria e cerca il tiro da posizione difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cagliari Juve Primavera 0-0 LIVE: ci prova Verde, sul fondo