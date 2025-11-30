Cagliari Conti racconta | Astori? Eravamo molto legati mi sento ancora con i suoi fratelli Un ragazzo speciale Nainggolan? Era davvero inarrestabile

Daniele Conti, storica bandiera del Cagliari, racconta alla Gazzetta le tappe più significative della sua carriera La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio ai ricordi di Daniele Conti, storico centrocampista e simbolo del Cagliari. L’ex capitano, classe 1979 e figlio d’arte di Bruno Conti, ha ripercorso in un’intervista i momenti più significativi della sua . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, Conti racconta: « Astori? Eravamo molto legati, mi sento ancora con i suoi fratelli. Un ragazzo speciale. Nainggolan? Era davvero inarrestabile»

