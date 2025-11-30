Questioni di giorni e sapremo se la gestione del bar caffetteria di Palazzo Pitti e del giardino di Boboli, all’interno del complesso museale delle Gallerie degli Uffizi a Firenze, sarà assegnata al magnate kazako, con cittadinanza russa, Igor Bidilo, noto imprenditore e proprietario anche de ’Le Giubbe Rosse’, Scudieri e di molti altri locali tra Siena e Firenze. Il restauro del Kaffeehaus nel Giardino di Boboli sarebbe concluso e il locale è pronto per la riapertura. Ma l’ultima parola rimane alla Corte di Giustizia Europea: i giudici del Consiglio di stato, a metà 2024, hanno infatti deciso di interrogare il tribunale europeo per capire se si tratti di uno di quei casi previsti dall’embargo attivato dalla Ue nei confronti della Russia in seguito alla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caffè di Boboli, svolta vicina. Pronto alla riapertura ma resta l’affaire Bidilo