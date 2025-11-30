Caduti tutti i veti | gli autovelox sono in regola

Padovaoggi.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati messi in discussione, hanno portato alla nascita di comitati, sono volate querele, hanno provocato spaccature tra le singole amministrazioni comunali. Ora l'attesa è finita e da ieri 30 novembre gli autovelox presenti sui territori del Camposampierese, ma più in generale sul territorio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Autovelox a rischio in tutta Italia se i Comuni non avviano il censimento - Autovelox a rischio spegnimento: presto i dispositivi di tutta Italia potrebbero essere disattivati se il Mit non varerà un decreto attuativo entro il 19 agosto, avviando il censimento degli occhi ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Caduti Tutti Veti Autovelox