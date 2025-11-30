Cadavere nel canale la vittima è un 43enne Scattate le indagini

Un canale restituisce il corpo senza vita di un 43enne. Tragedia a Garbagnate dove nel pomeriggio di ieri - erano da poco passate le 12.30 - è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 43 anni all’interno delle acque del canale scolmatore situato nei pressi del nuovo ospedale, in viale Forlanini. A dare l’allarme è stato un passante, che mentre percorreva il tratto a ridosso dell’argine ha notato il corpo affiorare in acqua, richiamando l’attenzione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo fluviale di via Messina, che hanno coordinato le delicate operazioni di recupero, coadiuvati dal personale sanitario e dai carabinieri della locale stazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

