Csinistra | Schlein ' ora c' è una coalizione e il Pd è il primo partito' **

Montepulciano, 30 nov. (Adnkronos) - "Il Pd è cresciuto ed è cresciuto ovunque, dove abbiamo vinto e anche dove non lo abbiamo fatto. Sono voti veri e se li sommiamo la nostra coalizione progressista e quella al governo sono pari: la partita è già aperta. E il Pd è il primo è partito nelle tre regioni dove si è votato: 3 milioni e 200mila voti contro 2 milioni e 600mila di Fdi". Lo dice Elly Schlein a Montepulciano. "Dopo due anni mezzo, c'è una coalizione e il Pd è il primo partito della coalizione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **C.sinistra: Schlein, 'ora c'è una coalizione e il Pd è il primo partito'**